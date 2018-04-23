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Мужчина зарезал таксиста в Нефтекамске
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Мужчина зарезал таксиста в Нефтекамске 

360tv.ru 1 час назад
21‐летнего жителя Нефтекамска арестовали по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональный СК.
Следствие полагает, что подозреваемый попытался сесть в чужое такси. Шофер отказался везти пьяного мужчину.
Подозреваемый взял из дома нож и вернулся к  57-летнему
водителю. Молодой человек нанес таксисту несколько ножевых ранений, в результате чего тот скончался на месте.
В марте текущего года в Индии задержали уроженца Нефтекамска, который в 2012 году убил свою знакомую.
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