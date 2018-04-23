Мужчина зарезал таксиста в Нефтекамске

21‐летнего жителя Нефтекамска арестовали по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональный СК.

Следствие полагает, что подозреваемый попытался сесть в чужое такси. Шофер отказался везти пьяного мужчину.

Подозреваемый взял из дома нож и вернулся к 57-летнему

водителю. Молодой человек нанес таксисту несколько ножевых ранений, в результате чего тот скончался на месте.