В ЮВАО осудили мужчину за насильственные действия сексуального характера 

Гражданин Узбекистана М., 1997 г.рождения, временно проживал вместе с отцом в г. Москве, общественно полезным трудом не занимался, злоупотреблял спиртными напитками.
22 августа 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в преступный сговор на совместное изнасилование малознакомой С. с неустановленным следствием лицом, которому впоследствии удалось скрыться.
Во исполнение задуманного, примерно в 3 час 30 мин 22 августа 2017 года, вблизи д. 10 корп. 1 по Донецкой ул. М. нанес удар в область головы С., повалил ее на землю, нанес удары кулаками в область лица и стал удерживать руками за шею, угрожая в случае сопротивления задушить потерпевшую. Подавив таким образом волю С. к сопротивлению, соучастники совершили изнасилование С, а также иные действия сексуального характера.
По горячим следам М. был задержан, уголовное дело в отношении него поступило на рассмотрение в Люблинский районный суд г. Москвы.
Допрошенный по существу происшедшего М. вину не признал, заявив, что не совершал вышеуказанных преступлений.
Однако благодаря правильно выбранной помощником Люблинского межрайонного прокурора тактики допроса потерпевшей, а также способа предоставления совокупности имеющихся доказательств, М. полностью изобличен в содеянном.
Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд назначил М. наказание по совокупности преступлений в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор осужденным не обжалован и вступил в законную силу.