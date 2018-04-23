Ещё
В ЮВАО осужден кладовщик, который распродал чужое имущество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЮВАО осужден кладовщик, который распродал чужое имущество 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Капотнинский меридиан
Люблинским районным судом г. Москвы осужден кладовщик ООО «Зеробит», который распродал принадлежащее ООО «Адидас» имущество.
Следствием установлено, что 29-летний житель г. Москвы Н., будучи работником на основании трудового договора и договора о полной материальной ответственности в ООО «Зеробит» в должности кладовщика, вступил со своим напарником в предварительный сговор на хищение вверенного им имущества, а именно кассовых моноблоков, принадлежащих ООО «Адидас».
Во исполнение своего преступного плана они вывезли из склада и продали вверенные им кассовые моноблоки в количестве более 30 штук, вырученные от продажи деньги они разделили между собой и распорядились по своему усмотрению.
Действиями Н. и его соучастника ООО «Адидас» причинен ущерб на общую сумму 2 807 000 рублей, что является особо крупным размером.
В ходе предварительного следствия Н. заключил с заместителем прокурора ЮВАО г. Москвы досудебное соглашение, во исполнение которого он изобличил своего соучастника преступления, полностью указал способ хищения, роли в совершении преступления, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.
В судебном заседании государственный обвинитель Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы подтвердил содействие подсудимого Н. следствию, а также полное выполнение всех условий досудебного соглашение о сотрудничестве и просил назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя о виновности Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ, а также с предложенным государственным обвинителем видом и размером наказания, посчитал что исправление Н. возможно без изоляции от общества и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, в течение которых он должен доказать свое исправление.
Управа района Марьино: последние новости
В ЮВАО осудили мужчину за насильственные действия сексуального характера Житель района Марьино приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов Жителя района Марьино осудили за поджог автомобиля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»142
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня7
На Москву обрушится торнадо33
«Вагнеровцев» обнаружили еще в одной стране71
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора30
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение