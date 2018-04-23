В ЮВАО осужден кладовщик, который распродал чужое имущество

Люблинским районным судом г. Москвы осужден кладовщик ООО «Зеробит», который распродал принадлежащее ООО «Адидас» имущество.

Следствием установлено, что 29-летний житель г. Москвы Н., будучи работником на основании трудового договора и договора о полной материальной ответственности в ООО «Зеробит» в должности кладовщика, вступил со своим напарником в предварительный сговор на хищение вверенного им имущества, а именно кассовых моноблоков, принадлежащих ООО «Адидас».

Во исполнение своего преступного плана они вывезли из склада и продали вверенные им кассовые моноблоки в количестве более 30 штук, вырученные от продажи деньги они разделили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Действиями Н. и его соучастника ООО «Адидас» причинен ущерб на общую сумму 2 807 000 рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия Н. заключил с заместителем прокурора ЮВАО г. Москвы досудебное соглашение, во исполнение которого он изобличил своего соучастника преступления, полностью указал способ хищения, роли в совершении преступления, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

В судебном заседании государственный обвинитель Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы подтвердил содействие подсудимого Н. следствию, а также полное выполнение всех условий досудебного соглашение о сотрудничестве и просил назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима