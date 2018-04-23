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В РФ ужесточат наказание за кражу с банковских карт
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В РФ ужесточат наказание за кражу с банковских карт 

Вести Экономика 36 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Алексей Максименко/Globallookpress
Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковских карт, счетов или электронных кошельков.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки вносят изменения в статьи уголовного кодекса «мошенничество с использованием электронных средств платежа» (ст 159.3 УК РФ), «мошенничество в сфере компьютерной информации» (ст 159.6 УК РФ), а также часть 3 статьи 158 (кража).
За кражу средств с электронных средств платежей предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет (по сравнению с прежним максимальным наказаниев в виде лишения свободы сроком на 4 месяца)
За мошенничество с целью хищения средств с банковского счета предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.
Законопроект также снижает пороговые суммы для крупного и особо крупного размеров мошенничества по статьям 159.3 и 159.6 УК РФ — до 250 000 руб. и 1 млн руб. соответственно.
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