В РФ ужесточат наказание за кражу с банковских карт

Москва , 23 апреля — «Вести. Экономика». Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковских карт, счетов или электронных кошельков.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки вносят изменения в статьи уголовного кодекса «мошенничество с использованием электронных средств платежа» (ст 159.3 УК РФ), «мошенничество в сфере компьютерной информации» (ст 159.6 УК РФ), а также часть 3 статьи 158 (кража).

За кражу средств с электронных средств платежей предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет (по сравнению с прежним максимальным наказаниев в виде лишения свободы сроком на 4 месяца)

За мошенничество с целью хищения средств с банковского счета предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.

Законопроект также снижает пороговые суммы для крупного и особо крупного размеров мошенничества по статьям 159.3 и 159.6 УК РФ — до 250 000 руб. и 1 млн руб. соответственно.