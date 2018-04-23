Полицейские района Люблино задержали подозреваемого в похищении норковых шуб

Сотрудники органов правопорядка задержали в районе Люблино мужчину по подозрению в краже нескольких норковых шуб.

— В отдел полиции района Люблино обратилась 42-летняя москвичка с заявлением о краже. Как рассказала женщина, неизвестный похитил из ее квартиры на улице Совхозной три норковые шубы. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний уроженец Подмосковья , который являлся сожителем дочери потерпевшей, — сообщил источник в УВД по ЮВАО.

Нанесенный ущерб оценивается в 220 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. (мю)