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Полицейские района Люблино задержали подозреваемого в похищении норковых шуб
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Полицейские района Люблино задержали подозреваемого в похищении норковых шуб 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Сотрудники органов правопорядка задержали в районе Люблино мужчину по подозрению в краже нескольких норковых шуб.
— В отдел полиции района Люблино обратилась 42-летняя москвичка с заявлением о краже. Как рассказала женщина, неизвестный похитил из ее квартиры на улице Совхозной три норковые шубы. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний уроженец Подмосковья, который являлся сожителем дочери потерпевшей, — сообщил источник в УВД по ЮВАО.
Нанесенный ущерб оценивается в 220 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. (мю)
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