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Сотни тысяч на фуршеты: бывшую замглавы администрации Сальска осудили за мошенничество
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Сотни тысяч на фуршеты: бывшую замглавы администрации Сальска осудили за мошенничество 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Людмилу Неберикутину, занимавшую должность заместителя главы администрации Сальского района по финансам, осудили за коррупцию. Деньги чиновница похитила через фальшивые госзакупки — из бюджета выделили крупную сумму якобы на праздничные фуршеты. В этом ей помог начальник отдела торговли и бытового обслуживания и несколько других работников администрации.
— Преступления были совершены с июня по сентябрь 2015 года. Всего было похищено 320 000 рублей, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Деньги за фуршеты перевели на счет подставной фирмы. После сделки чиновники обналичили деньги и присвоили их себе. Как уточнили в прокуратуре, ущерб был причинен отделу искусства и культуры Сальского района.
Людмилу Неберикутину осудили по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного поведения». Приговор оказался довольно мягким из-за того, что она возместила ущерб, помогала расследованию преступления. Еще суд учел ее пожилой возраст. Женщина получила условный срок два с половиной года и 70 тысяч штрафа.
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