Следователь вымогал 500 тысяч рублей у наркодилера на Ставрополье

Георгиевске Ставропольского края заведено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам следственной службы УФСКН РФ по региону. Как сообщил портал Newstracker.ru, мужчину обвиняют в вымогательстве 500 тысяч рублей у подозреваемого в сбыте наркотических средств.

Следствие считает, что в 2015 году подозреваемый требовал полмиллиона рублей от мужчины, который подозревается в сбыте наркотиков. За это он пообещал ему не привлекать его к уголовной ответственности по соответствующей статье.

С целью передачи денежных средств фигурант привлек знакомого адвоката. Потерпевший передал ему 300 тысяч рублей. Преступные действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ

Теперь подозреваемый может оказаться за решеткой на 12 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.