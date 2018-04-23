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Следователь вымогал 500 тысяч рублей у наркодилера на Ставрополье
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Следователь вымогал 500 тысяч рублей у наркодилера на Ставрополье 

360tv.ru 1 час назад
В Георгиевске Ставропольского края заведено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам следственной службы УФСКН РФ по региону. Как сообщил портал Newstracker.ru, мужчину обвиняют в вымогательстве 500 тысяч рублей у подозреваемого в сбыте наркотических средств.
Следствие считает, что в 2015 году подозреваемый требовал полмиллиона рублей от мужчины, который подозревается в сбыте наркотиков. За это он пообещал ему не привлекать его к уголовной ответственности по соответствующей статье.
С целью передачи денежных средств фигурант привлек знакомого адвоката. Потерпевший передал ему 300 тысяч рублей. Преступные действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ.
Теперь подозреваемый может оказаться за решеткой на 12 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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