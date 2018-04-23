Бывшего физрука осудят за мужеложство в Кабардино‐Балкарии

В Кабардино‐Балкарии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры одной из школ, которого обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними учениками. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кабардино‐Балкарской Республике.

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении 48-летнего жителя Урванского района. Он обвиняется в совершении восьми преступлений по статье «Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По данным следствия, подозреваемый неоднократно вступал в половое сношение с юношами-учащимися школы города Нарткала Урванского района.

Преступления происходили в период времени с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года, в подвальном помещении учебного заведения. Задержанный полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения.