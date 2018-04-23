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Бывшего физрука осудят за мужеложство в Кабардино‐Балкарии
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Бывшего физрука осудят за мужеложство в Кабардино‐Балкарии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Кабардино‐Балкарии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры одной из школ, которого обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними учениками. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кабардино‐Балкарской Республике.
Следователи возбудили два уголовных дела в отношении 48-летнего жителя Урванского района. Он обвиняется в совершении восьми преступлений по статье «Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
По данным следствия, подозреваемый неоднократно вступал в половое сношение с юношами-учащимися школы города Нарткала Урванского района.
Преступления происходили в период времени с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года, в подвальном помещении учебного заведения. Задержанный полностью признал свою вину.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения.
Ранее Комитет Госдумы поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов. Авторами инициативы стали первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикеры Ирина Яровая, Игорь Медведев и другие парламентарии.
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