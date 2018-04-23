Сотрудник СИЗО в Тольятти за взятку пообещал осужденному покровительство 

Свои услуги мужчина оценил в 61 тысячу рублей.
В Тольятти в суд направлено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области. Следствие полагает, что мужчина получил 61 тысячу рублей на банковскую карту от осужденного. За эти деньги служащий пообещал покровительство в СИЗО, а также беспрепятственное пользование мобильным телефоном. По информации отдела по взаимодействию со СМИ Самарской областной прокуратуры, свою вину обвиняемый полностью признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.