Волгоградец получил 14 лет за убийство военного из-за ревности к девушке

Суд признал 27-летнего Романа Нарцева виновным в убийстве человека, незаконном обороте оружия, побеге из-под стражи, угоне авто и краже имущества с причинением значительного ущерба. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год и 10 месяцев.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, Нарцеву также придется выплатить моральный вред в два миллиона рублей родителям убитого. Отметим, что приговор суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.

Напомним, расставшись со своей 17-летней подругой, Нарцев продолжал надеяться на примирение. Узнав, что она нашла другого, он попытался поссорить пару, но не смог. В начале мая 2017 года обвиняемый сообщил двум своим знакомым, что собирается убить соперника, и попросил помочь ему в этом. 18 мая Нарцев под надуманным предлогом попросил 22-летнего соперника выехать с ним в лесопосадку в Дзержинском районе. Оказавшись один на один с ним, он достал сигнальный пистолет, переделанный под огнестрельное оружие, и ранил молодого человека в голову. Пуля прошла по касательной, и потерпевший от боли опустился на колени. Чтобы довести свой умысел до конца, Нарцев позвонил своим знакомым, находившимся неподалеку. Втроем они повалили парня на землю и ударили его несколько раз кирпичом по затылку. В результате тот скончался на месте от полученных травм. После этого сообщники вывезли труп на машине потерпевшего в Городищенский район и закопали в лесополосе.

Затем, чтобы скрыть преступление, Нарцев позвонил своей возлюбленной с телефона убитого и назначил ей встречу. На нее он пришел в военной форме, которую снял с соперника. На голову Нарцев надел противогаз, чтобы возлюбленная не узнала его. Молодой человек избил девушку и скрылся. После этого обвиняемый несколько дней вел переписку с родителями убитого, сообщая, что ему якобы пришлось срочно уехать из-за совершенного ДТП. Однако мать поняла, что переписывается не со своим сыном, и обратилась в полицию. Преступник был задержан спустя пару дней. Во время проведения следственных действий ему удалось сбежать, но он был пойман по горячим следам.