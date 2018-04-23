Ещё
Направлено в суд уголовное дело о хищении 6,6 млрд рублей из банка «Народный Кредит»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Направлено в суд уголовное дело о хищении 6,6 млрд рублей из банка «Народный Кредит» 

Банки.ру 1 час назад
Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обвинительное заключение утверждено в отношении президента АО «Евразийский» и его заместителя, бывших председателя правления банка «Народный Кредит», его заместителя, начальника управления безопасности, а также жительницы Москвы. Фигуранты обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, в составе группы лиц по предварительному сговору). Кроме того, президент АО «Евразийский» обвиняется по части 1 статьи 222 УК (в незаконных приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия).
По версии следствия, в 2013—2014 годах в Москве указанные лица путем выдачи заведомо невозвратных кредитов организациям, подконтрольным участникам группы, похитили денежные средства банка «Народный Кредит» на общую сумму 6,611 млрд рублей.
Кроме того, как полагает следствие, руководители АО «Евразийский» в 2014 году в ходе реализации проекта по строительству в Ростове-на-Дону завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений похитили путем обмана денежные средства «Народного Кредита» и АМБ Банка на общую сумму 1,12 млрд рублей.
В ходе обыска в доме президента АО «Евразийский» был изъят пистолет «Маузер» калибра 7,63 мм.
Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Имена фигурантов дела в релизе Генпрокуратуры не приводятся. Ранее сообщалось, в частности, об аресте президента АО «Евразийский», бывшего совладельца банка «Народный Кредит» Станислава Светлицкого, зампреда «Народного Кредита» Ирины Переверзевой, начальника службы безопасности банка Николая Молотилкина и бухгалтера Майи Нюшковой.
Новость
Банки.ру: последние новости
В Татарстане бывший банковский работник обвиняется в манипулировании рынком ценных бумаг Полиция выявила противоправную схему оформления ипотечных кредитов в Ростове-на-Дону ВС оставил в силе приговор екатеринбуржцу за уклонение от возврата долгов и убийство пристава
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»142
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня7
На Москву обрушится торнадо33
«Вагнеровцев» обнаружили еще в одной стране71
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора30
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение