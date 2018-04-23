Направлено в суд уголовное дело о хищении 6,6 млрд рублей из банка «Народный Кредит»

Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Обвинительное заключение утверждено в отношении президента АО «Евразийский» и его заместителя, бывших председателя правления банка «Народный Кредит» , его заместителя, начальника управления безопасности, а также жительницы Москвы . Фигуранты обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, в составе группы лиц по предварительному сговору). Кроме того, президент АО «Евразийский» обвиняется по части 1 статьи 222 УК (в незаконных приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия).

По версии следствия, в 2013—2014 годах в Москве указанные лица путем выдачи заведомо невозвратных кредитов организациям, подконтрольным участникам группы, похитили денежные средства банка «Народный Кредит» на общую сумму 6,611 млрд рублей.

Кроме того, как полагает следствие, руководители АО «Евразийский» в 2014 году в ходе реализации проекта по строительству в Ростове-на-Дону завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений похитили путем обмана денежные средства «Народного Кредита» и АМБ Банка на общую сумму 1,12 млрд рублей.

В ходе обыска в доме президента АО «Евразийский» был изъят пистолет «Маузер» калибра 7,63 мм.

Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Имена фигурантов дела в релизе Генпрокуратуры не приводятся. Ранее сообщалось, в частности, об аресте президента АО «Евразийский», бывшего совладельца банка «Народный Кредит» Станислава Светлицкого , зампреда «Народного Кредита» Ирины Переверзевой , начальника службы безопасности банка Николая Молотилкина и бухгалтера Майи Нюшковой.

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