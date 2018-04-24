Суд продолжит рассмотрение дела экс-главы Библиотеки украинской литературы

Продолжение судебного заседания назначено на 15:00.

Двадцатого апреля суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы, заслушав в прениях адвокатов Шариной. Сама женщина отказалась от выступления на этой стадии, объявив о намерении высказаться по поводу приговора в последнем слове.

Мещанский суд Москвы 5 июня 2017 года признал Шарину виновной и назначил ей четыре года условно. Защита настаивает на невиновности и, соответственно, оправдательном приговоре.

По версии следствия, Шарина «организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской». К этой литературе в числе прочего относятся книга «Голод на Украине» 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко , а также детский иллюстрированный журнал «Барвинок».

Кроме того, по мнению следствия, в 2011 году Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии «Еким и партнеры» 297 тысяч рублей, хотя никаких юридических услуг та не оказывала. Также, по данным следствия, подсудимая в 2011–2013 годах фиктивно устроила на работу в библиотеку юристов и выплатила им в общей сложности 1,8 миллиона рублей.