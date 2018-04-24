Ещё
Суд продолжит рассмотрение дела экс-главы Библиотеки украинской литературы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продолжит рассмотрение дела экс-главы Библиотеки украинской литературы 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник продолжит рассмотрение жалобы на приговор бывшей главе Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной по делу об экстремизме и растрате, сообщили РИА Новости в суде.
Продолжение судебного заседания назначено на 15:00.
Двадцатого апреля суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы, заслушав в прениях адвокатов Шариной. Сама женщина отказалась от выступления на этой стадии, объявив о намерении высказаться по поводу приговора в последнем слове.
Мещанский суд Москвы 5 июня 2017 года признал Шарину виновной и назначил ей четыре года условно. Защита настаивает на невиновности и, соответственно, оправдательном приговоре.
По версии следствия, Шарина «организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской». К этой литературе в числе прочего относятся книга «Голод на Украине» 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал «Барвинок».
Кроме того, по мнению следствия, в 2011 году Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии «Еким и партнеры» 297 тысяч рублей, хотя никаких юридических услуг та не оказывала. Также, по данным следствия, подсудимая в 2011–2013 годах фиктивно устроила на работу в библиотеку юристов и выплатила им в общей сложности 1,8 миллиона рублей.
РИА Новости: последние новости
В Кабардино-Балкарии физрука будут судить за секс со школьниками Полиция в Москве завела дело на мужчину за жестокое убийство своего кота Житель Якутии из мести пытался отравить полицейского ртутью
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»531
Россия поставила США серьезное условие282
Климкин сделал грубую ошибку58
В России рассказали о ненужности в космосе31
Названо число погибших после ЧП в Торонто8
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение