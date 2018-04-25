В Тюмени полиция изъяла более 6 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени обнаружили в одном из складских помещений города более 6 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 1 млн руб., сообщает издание NashGorod.

По версии следствия, к незаконной деятельности причастны два 48-летних тюменца, мужчины задержаны. Злоумышленники планировали сбыть продукцию со склада

В настоящее время оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы по статье за «Производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенную в особо крупном размере».