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В Тюмени полиция изъяла более 6 тыс. бутылок контрафактного алкоголя
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В Тюмени полиция изъяла более 6 тыс. бутылок контрафактного алкоголя 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новости УрФО
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени обнаружили в одном из складских помещений города более 6 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 1 млн руб., сообщает издание NashGorod.
По версии следствия, к незаконной деятельности причастны два 48-летних тюменца, мужчины задержаны. Злоумышленники планировали сбыть продукцию со склада
В настоящее время оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы по статье за «Производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенную в особо крупном размере».
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