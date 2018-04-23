Полицейские пресекли работу подпольной оружейной мастерской в Ставрополе

России. Сотрудники полиции задержали в Ставрополе мужчину, оборудовавшего в своем гараже мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. Как написал портал Newstracker.ru, об этом стало известно от представителей пресс‐службы краевого ГУ МВД

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили самодельный пистолет и патроны к нему. Выяснилось, что из своего гаража мужчина сделал подпольный оружейный цех. Он занимался переделкой обычных сигнальных пистолетов в боевые на простом токарном станке.

Все оборудование у него изъяли. В настоящее время специалисты

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