При ремонте СИЗО украли миллиард 

Следственные органы проверяют информацию о хищении руководящими сотрудниками столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний свыше 1 млрд рублей при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, в период с 2015 года по май 2017 года неустановленные лица из числа сотрудников и руководства УФСИН по Москве и подведомственного федерального государственного унитарного предприятия с использованием служебного положения мошенническим путем завладели денежными средствами в размере более 1 млрд рублей, выделенными из бюджета РФ», — сказал источник.
По его словам, должностные лица составили акты о приемке выполненных работ по госконтрактам на реконструкцию СИЗО-7 на улице Верхние поля, в то время как строительство не было окончено.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).