В Лузском районе мужчина избил односельчанина и похитил у него 20-литровую канистру с домашним вином

В ходе проверки сообщения полицейские установили, что еще в конце марта после совместного распития спиртного односельчанин, который был в гостях у потерпевшего, избил хозяина и похитил из его квартиры 20-литровую канистру с самодельным домашним вином.

Потерпевший своевременно не обратился в полицию, что позволило злоумышленнику некоторое время оставаться вне поля зрения стражей порядка.

«Подозреваемого 25-летнего местного жителя полицейские задержали по месту жительства. Он сознался в совершении открытого хищения. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья», — сообщили в УМВД по Кировской области.

У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям, совершенным на территории района, ведется проверка.

Фото (тематическое) — kurort-samara.ru