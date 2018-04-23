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В Лузском районе мужчина избил односельчанина и похитил у него 20-литровую канистру с домашним вином
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В Лузском районе мужчина избил односельчанина и похитил у него 20-литровую канистру с домашним вином 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Лузский» получили оперативную информацию о том, что в отношении 48-летнего жителя поселка Лальск совершено преступление.
В ходе проверки сообщения полицейские установили, что еще в конце марта после совместного распития спиртного односельчанин, который был в гостях у потерпевшего, избил хозяина и похитил из его квартиры 20-литровую канистру с самодельным домашним вином.
Потерпевший своевременно не обратился в полицию, что позволило злоумышленнику некоторое время оставаться вне поля зрения стражей порядка.
«Подозреваемого 25-летнего местного жителя полицейские задержали по месту жительства. Он сознался в совершении открытого хищения. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья», — сообщили в УМВД по Кировской области.
У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям, совершенным на территории района, ведется проверка.
Фото (тематическое) — kurort-samara.ru
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