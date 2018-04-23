Ещё
Экс-замглавы Сальского района осуждена за мошенничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-замглавы Сальского района осуждена за мошенничество 

АиФ Ростов 46 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Бывшая заместитель главы администрации Сальского района по финансам осуждена за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено судом, в 2015 году чиновница с начальником отдела торговли и бытового обслуживания и другими работниками администрации Сальского района, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, обманным путем завладели бюджетными средствами на сумму свыше 320 тыс. рублей.
В сообщении поясняется, что замглавы администрации обеспечила заключение с одной из фирм четырех договоров на проведение праздничных фуршетов. Средствами, которые впоследствии были перечислены компании по договорам, обвиняемая с сообщниками распорядились по своему усмотрению.
Суд признал экс-сотрудницу администрации виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 70 тыс. рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
АиФ Ростов: последние новости
Житель Аксайского района задержан за убийство 25-летней ростовчанки Правда, что в Аксае полицейский шантажировал продавцов? Обвиняемые в организации и проведении азартных игр осуждены в Таганроге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении185
На Москву обрушится торнадо18
Умер Сергей Тупикин90
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир124
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение