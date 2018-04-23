Экс-замглавы Сальского района осуждена за мошенничество

Бывшая заместитель главы администрации Сальского района по финансам осуждена за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как установлено судом, в 2015 году чиновница с начальником отдела торговли и бытового обслуживания и другими работниками администрации Сальского района, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, обманным путем завладели бюджетными средствами на сумму свыше 320 тыс. рублей.

В сообщении поясняется, что замглавы администрации обеспечила заключение с одной из фирм четырех договоров на проведение праздничных фуршетов. Средствами, которые впоследствии были перечислены компании по договорам, обвиняемая с сообщниками распорядились по своему усмотрению.

Суд признал экс-сотрудницу администрации виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 70 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.