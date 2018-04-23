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Возбуждение дела в отношении бывшего краснодарского судьи прокомментировали в квалификационной коллегии судей
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Возбуждение дела в отношении бывшего краснодарского судьи прокомментировали в квалификационной коллегии судей 

Новая Кубань 47 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Решение было принято на прошедшем в прошлом месяце заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края.
Представление Бастрыкины было вынесено в отношении бывшего мирового судьи Виктора Викторовича Воробьева. Он работал в судебном участке №24 Западного внутригородского округа г. Краснодара.
Ему инкриминируют мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч.3 с. 159 УК РФ).
Известно, что ранее Воробьев был привлечен к дисциплинарной ответственности. По решению уполномоченного ведомства были досрочно прекращены его полномочия. Об этом наше издание подробно писало ранее.
Определен ли процессуальный статус Воробьева на сегодняшний день пока не известно.
* В отношении бывшего мирового судьи из Краснодара будет возбуждено уголовное дело
В ответ на запрос «Новой Кубани» в Квалификационной коллегии судей Краснодарского края подтвердили удовлетворение представления Бастрыкина.
— Решение вопросов о возбуждении уголовного дела, проведение следственных действий и формирование обвинения относятся к исключительной компетенции Следственного комитета Российской Федерации и его органов на местах, — говорится в официальном ответе ведомства, подписанном председателем квалификационной коллегии судей Краснодарского края Е. В. Шпортько.
"Новая Кубань" продолжит следить за развитием событий.
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