Возбуждение дела в отношении бывшего краснодарского судьи прокомментировали в квалификационной коллегии судей

Краснодар . 23 апреля — Новая Кубань. Решение было принято на прошедшем в прошлом месяце заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края

Представление Бастрыкины было вынесено в отношении бывшего мирового судьи Виктора Викторовича Воробьева . Он работал в судебном участке №24 Западного внутригородского округа г. Краснодара.

Ему инкриминируют мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч.3 с. 159 УК РФ ).

Известно, что ранее Воробьев был привлечен к дисциплинарной ответственности. По решению уполномоченного ведомства были досрочно прекращены его полномочия. Об этом наше издание подробно писало ранее.

Определен ли процессуальный статус Воробьева на сегодняшний день пока не известно.

* В отношении бывшего мирового судьи из Краснодара будет возбуждено уголовное дело

В ответ на запрос «Новой Кубани» в Квалификационной коллегии судей Краснодарского края подтвердили удовлетворение представления Бастрыкина.

— Решение вопросов о возбуждении уголовного дела, проведение следственных действий и формирование обвинения относятся к исключительной компетенции Следственного комитета Российской Федерации и его органов на местах, — говорится в официальном ответе ведомства, подписанном председателем квалификационной коллегии судей Краснодарского края Е. В. Шпортько.

"Новая Кубань" продолжит следить за развитием событий.