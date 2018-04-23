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В Щукине полицейские пресекли попытку использования фальшивых прав
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В Щукине полицейские пресекли попытку использования фальшивых прав 

Управа района Щукино 44 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
Сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО на территории района Щукино установлен факт использования иностранным гражданином поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщил источник в УВД по СЗАО.
— При проверке документов у владельцев автотранспорта на улице Берзарина был задержан водитель-иностранец, предъявивший сотруднику ДПС подложные водительские права, якобы выданные на его имя в одной из стран ближнего зарубежья. Согласно экспертизе, документ не соответствует технологии изготовления соответствующего предприятия указанного государства и не содержит надлежащих степеней защиты, — уточнил источник.
Задержанным оказался ранее не судимый 40-летний приезжий из ближнего зарубежья, временно проживающий в рабочем общежитии на территории района.
Поддельные права изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (ск)
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