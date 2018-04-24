В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели школьника на стадионе

Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как мальчик погиб на одном из городских школьных стадионов. Во время прогулки первоклассник упал на кусок арматуры, об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал»

Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность». «В рамках возбуждённого уголовного дела следствием СКР тщательно выясняются все без исключения обстоятельства трагедии. Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных свидетелей, а также допросу родственников и знакомых умершего подростка, представителей школы, в районе которой произошёл инцидент. Тело ребёнка направлено на судебную медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти», — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Напомним, инцидент произошел 15 апреля на стадионе у школы №171. Во время прогулки 8-летний мальчик упал, предположительно, на кусок арматуры. Как отмечают очевидцы происшествия, металлический стержень вошел в голову на 9 см. Ребенка срочно госпитализировали в больницу, где врачи провели ему сразу несколько операций. Однако 23 апреля школьник скончался, не приходя в сознание.

Следователям предстоит выяснить, на балансе какой организации числится стадион, а также определить должностных лиц, ответственных за содержание поля и его безопасность. Кроме того, будет установлена причина, по которой на стадионе была оставлена арматура.