Житель Дзержинска, забивший брата в день рождения, сел в тюрьму на 8 лет 

О причинах преступления сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
На скамье подсудимых оказался 32-летний мужчина. Ночью 23 августа прошлого года он зашел в комнату родного брата, разбудил его и начал бить молотком по голове, по телу он бил ножом и ножницами. 30-летний потерпевший от таких травм скончался на месте.
У следствия есть версия, что мотивом убийства могла послужить обида на брата, которому якобы во всем помогали родственники.
Как отметили в следственном комитете, вину в преступлении братоубийца признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.