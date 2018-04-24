Житель Дзержинска, забивший брата в день рождения, сел в тюрьму на 8 лет

О причинах преступления сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета

На скамье подсудимых оказался 32-летний мужчина. Ночью 23 августа прошлого года он зашел в комнату родного брата, разбудил его и начал бить молотком по голове, по телу он бил ножом и ножницами. 30-летний потерпевший от таких травм скончался на месте.

У следствия есть версия, что мотивом убийства могла послужить обида на брата, которому якобы во всем помогали родственники.