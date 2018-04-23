Ещё
Житель Дзержинска получил восемь лет строгого режима за убийство брата в свой день рождения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Дзержинска получил восемь лет строгого режима за убийство брата в свой день рождения 

В городе N 53 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
32-летний житель Дзержинска приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство родного брата. Преступление он совершил в день своего рождения 23 августа прошлого года. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Напомним, кровавая драма разыгралась ночью в квартире одного из домов на улице Попова. Злоумышленник зашел в комнату, где спал его младший брат, разбудил его и несколько раз ударил молотком по голове. Также подсудимый нанес родственнику несколько ранений по телу ножом и ножницами. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался.
Свою вину злоумышленник признал. Следователи полагают, что причиной его агрессии могла стать обида на брата. Подсудимый считал, что родственники ему во всем помогали. Также известно, что злоумышленник имеет хроническое заболевание.
Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора, который вступил в законную силу.
Напомним, 44-летний житель Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве своего младшего брата из-за подозрения в краже.
В городе N: последние новости
Олег Кондрашов проходит за границей послеоперационную реабилитацию Житель Заволжья лишился жизни из-за ревности Семейная ссора из-за сигарет закончилась убийством в Тонкинскм районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении185
На Москву обрушится торнадо18
Умер Сергей Тупикин90
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир124
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение