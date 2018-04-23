Житель Дзержинска получил восемь лет строгого режима за убийство брата в свой день рождения

32-летний житель Дзержинска приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство родного брата. Преступление он совершил в день своего рождения 23 августа прошлого года. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Напомним, кровавая драма разыгралась ночью в квартире одного из домов на улице Попова. Злоумышленник зашел в комнату, где спал его младший брат, разбудил его и несколько раз ударил молотком по голове. Также подсудимый нанес родственнику несколько ранений по телу ножом и ножницами. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался.

Свою вину злоумышленник признал. Следователи полагают, что причиной его агрессии могла стать обида на брата. Подсудимый считал, что родственники ему во всем помогали. Также известно, что злоумышленник имеет хроническое заболевание.

Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора, который вступил в законную силу.

Напомним, 44-летний житель Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве своего младшего брата из-за подозрения в краже.