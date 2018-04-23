Москвичу грозит 5 лет тюрьмы за зверскую расправу над своим котом

Правоохранительные органы возбудили против 21-летнего жителя Москвы уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В середине апреля молодой человек в собственной квартире избил своего кота по кличке Барсик металлической трубой. От полученных травм животное скончалось.

"Затем он вынес кота в пакете в ближайший парк, где выбросил, и впоследствии прыгал на нем около 10 минут", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время мужчина отпущен под подписку о невыезде. По части 2 статьи 245 Уголовного кодекса грозит до пяти лет лишения свободы.