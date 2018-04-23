В Люблинском районном суде осудили мошенника-рецидивиста

В Люблинском районном суде г. Москвы 13 марта 2018 года вынесен приговор в отношении мошенника-рецидивиста, который по телефону представившись сыном потерпевшей, пытался похитить у нее денежные средства в размере 240 000 рублей.

В последнее время в Москве участились случаи следующего вида мошенничества: на мобильный телефон поступает СМС сообщение, с текстом «Мама, я в беде, срочно пришли мне на карту деньги, потом все объясню!» или что-то подобного содержания.

Любой родитель, будь то мама или папа, получив от неизвестного номера сообщение, что их ребенок находится в беде, сразу же судорожно хватаются переводить деньги на указанный в сообщении номер мобильного телефона или банковский счет, совершенно не задумываясь о том, что они могли стать жертвами мошенников.

Психология любого человека устроена таким образом, что он готов отдать любые деньги, ради того, чтобы его близкий был жив и здоров.

Так приговором Люблинского районного суда г. Москвы осужден Ку который совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании установлено, что 06 сентября 2017 года неустановленный следствием соучастник по преступлению, осуществил вызов на мобильный телефон потерпевшей И., и в ходе телефонного разговора, представившись ее сыном, сказал последней, что он в беде и его удерживают злоумышленники, а освободят его только в том случае, если она передаст денежные средства в размере 240 000 рублей.

Потерпевшая И., не узнав голос сына по телефону, решила сообщить об этом в полицию, позвонив на «02». Приехавшие на место сотрудники полиции положили в бумажный конверт нарезанные листы бумаги, создав таким образом видимость, что в конверте находятся денежные средства в размере 240 000 рублей, передали конверт потерпевшей. После чего, потерпевшая, в сопровождении сотрудников полиции проследовала в обозначенное звонившим место, и, увидев подсудимого К., который ей сообщил, что ее сын действительно в беде и его отпустят только при условии передачи ему денежных средств, передала ему указанный конверт.

После передачи «выкупа», К. был задержан находящимися поблизости сотрудниками полиции, доставлен в отдел полиции по району Печатники г. Москвы, где он дал признательные показания по факту мошенничества.

Подсудимый К. свою вину в предъявленном ему обвинении полностью признал, чистосердечно раскаялся в содеянном, возместил потерпевшей моральный ущерб.

Учитывая, что в действиях К. имеется рецидив преступления, поскольку он ранее неоднократно был судим, Государственный обвинитель Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы, просил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца и направить его для отбывания наказания в исправительную строгого режима.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя о виновности К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, приговорил его к 2 годам лишения свободы, заключив его под стражу в зале суда.

После вступления приговора в законную силу К. будет направлен для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима