Ещё
Житель района Марьино приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель района Марьино приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Мировой судья судебного участка № 260 района Марьино г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя С.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушения решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенная неоднократно).
Судом установлено, что с 2015 года на С. возложена обязанность выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей, но несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава— исполнителя С. алименты не выплачивал, за что постановлением мирового суда он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде 80 часов обязательных работ.
Однако даже после привлечения к административной ответственности, С. правильных выводов для себя не сделал и продолжил уклоняться от уплаты алиментов, в связи с чем, допустил задолженность на сумму более 500 000 рублей. Это послужило основанием для привлечения его к уголовной ответственности.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении.указанного преступления признал полностью.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы приговорил С. к наказанию в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы ежемесячно.
Приговор мирового судьи не обжаловался и вступил в законную силу.
Управа района Марьино: последние новости
В ЮВАО осудили мужчину за насильственные действия сексуального характера Жителя района Марьино осудили за поджог автомобиля В ЮВАО осужден кладовщик, который распродал чужое имущество
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»142
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня7
На Москву обрушится торнадо33
«Вагнеровцев» обнаружили еще в одной стране71
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора30
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение