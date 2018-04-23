Житель района Марьино приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов

Мировой судья судебного участка № 260 района Марьино г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя С.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушения решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенная неоднократно).

Судом установлено, что с 2015 года на С. возложена обязанность выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей, но несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава— исполнителя С. алименты не выплачивал, за что постановлением мирового суда он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде 80 часов обязательных работ.

Однако даже после привлечения к административной ответственности, С. правильных выводов для себя не сделал и продолжил уклоняться от уплаты алиментов, в связи с чем, допустил задолженность на сумму более 500 000 рублей. Это послужило основанием для привлечения его к уголовной ответственности.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении.указанного преступления признал полностью.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы приговорил С. к наказанию в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы ежемесячно.

Приговор мирового судьи не обжаловался и вступил в законную силу.