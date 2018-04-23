В Люблинском районном состоялся приговор в отношении 41-летнего жителя ЮВАО

В судебном заседании установлено, что П., будучи сам наркозависимым лицом, на протяжении длительного времени систематически предоставлял свою квартиру, находящуюся в доме № 3 по ул. 40 лет Октября г. Москвы для потребления наркотических средств другим лицам, с которыми и сам там же употреблял наркотические средства.

Подсудимый П. свою вину в предъявленном ему обвинении полностью признал.

Санкция части 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ предусматривает единственный вид наказания за систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — лишение свободы сроком до 4 лет.

Государственный обвинитель Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы, с учетом тяжести совершенного преступления, а также с учетом данных о личности подсудимого, состояния его здоровья, просил суд назначить П. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и направить его для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя о виновности П. в совершении указанного преступления, приговорил его к 1 году лишения свободы и взял его под стражу в зале суда.

После вступления приговора в законную силу П. будет направлен для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.