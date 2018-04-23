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Люблинским судом осужден мужчина, ударивший оппонента ножом
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Люблинским судом осужден мужчина, ударивший оппонента ножом 

Управа района Марьино 32 минуты назад
Фото: Капотнинский меридиан
Уроженец Грузии, 25 летний И., проживая в Москве организовал ООО «Восточные сладости», для чего нанял рабочих, в основном выходцев из стран ближнего зарубежья. М., один из работников указанного ООО, считая, что ему задержана зарплата, обратился с данным вопросом к И., на что последний в ходе внезапно возникшего конфликта нанес потерпевшему неустановленным предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, два удара в живот, причинив тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, после чего с места происшествия скрылся, а М. был доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
И. в течение длительного времени скрывался, однако был задержан и представ перед судом.
Допрошенный в судебном заседании по существу происшедшего И. виновным себя признал частично, заявив, что ножевые ранения М. нанес в процессе самообороны, поскольку тот нанес ему удар по лицу и замахивался разводным ключом.
Однако в ходе судебного следствия, благодаря правильно построенной тактике допроса и совокупности доказательств, представленных государственным обвинителем Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы, И. полностью изобличен в содеянном.
Приговором суда от 05 марта 2018 года И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 2 п. «з» УК РФ к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор осужденным не обжалован.
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