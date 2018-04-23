Жителя района Марьино осудили за поджог автомобиля

В судебном заседании установлено, что 28 сентября 2016 года у подсудимого Ф., находившегося возле автомобиля, принадлежащего ранее ему знакомому А., из личных неприязненных отношений к последнему, возник преступный умысел на повреждение автомобиля, путем поджога.

Реализуя свой преступный умысел, подсудимый Ф. поджог полиэтиленовый пакет и кинул его на капот автомобиля А., из-за чего произошло возгорание передней части кузова автомобиля, которое позже было ликвидировано прибывшими на место пожара спасателями.

Таким образом, Ф. умышленно, путем воздействия открытого пламени, повредил автомобиль и причинил потерпевшему А. значительный имущественный ущерб на сумму более 20 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в предъявленном ему обвинении, в полном объеме возместил ущерб потерпевшему.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд, согласился с предложением государственного обвинителя, и с учетом чистосердечного раскаяния подсудимого и добровольного возмещение потерпевшему причиненного преступлением ущерба, приговорил Ф. к 2 годам лишения свободы, при этом назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком, в течение которого Ф. должен будет доказать свое исправление.