Дело возбудили против москвича за садистское убийство своего кота

Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбуждено против 21-летнего жителя столицы, жестоко убившего своего кота. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Проверкой установлено, что 12 апреля текущего года, находясь в своей квартире, расположенной в Соловьином проезде, молодой человек нанес своему коту по кличке Барсик множественные удары металлической трубой, от которых животное погибло. Затем он вынес кота в пакете в ближайший парк, где выбросил, и впоследствии прыгал на нем около 10 минут», — сказали в ведомстве.