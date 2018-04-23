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Дело возбудили против москвича за садистское убийство своего кота
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Дело возбудили против москвича за садистское убийство своего кота 

Агентство «Москва» 1 час назад
Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбуждено против 21-летнего жителя столицы, жестоко убившего своего кота. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Проверкой установлено, что 12 апреля текущего года, находясь в своей квартире, расположенной в Соловьином проезде, молодой человек нанес своему коту по кличке Барсик множественные удары металлической трубой, от которых животное погибло. Затем он вынес кота в пакете в ближайший парк, где выбросил, и впоследствии прыгал на нем около 10 минут», — сказали в ведомстве.
Как пояснили в прокуратуре, молодой человек причинил коту боль и страдания, а также применил садистские методы, повлекшие гибель животного. По данному факту против жителя столицы возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, а расследование продолжается.
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