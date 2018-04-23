Жителя ДНР приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ

"С мая по июль 2017 года, выполняя задание СБУ, житель города Комсомольское с помощью мобильного телефона осуществлял фото-видеофиксацию военнослужащих командного состава и военного транспорта ВС ДНР. Полученные видео и фото передавались сотрудникам службы безопасности Украины для использования их против безопасности ДНР", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ведомства, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».

"Приговором военного трибунала на правах палаты Верховного суда ДНР, подсудимый признан виновным в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Информатору СБУ назначена мера наказания в виде десяти лет лишения свободы", — добавили в Генпрокуратуре ДНР.