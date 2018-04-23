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Жителя ДНР приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ
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Жителя ДНР приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорен к десяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, сообщили в понедельник в Генпрокуратуре ДНР.
"С мая по июль 2017 года, выполняя задание СБУ, житель города Комсомольское с помощью мобильного телефона осуществлял фото-видеофиксацию военнослужащих командного состава и военного транспорта ВС ДНР. Полученные видео и фото передавались сотрудникам службы безопасности Украины для использования их против безопасности ДНР", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным ведомства, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».
"Приговором военного трибунала на правах палаты Верховного суда ДНР, подсудимый признан виновным в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Информатору СБУ назначена мера наказания в виде десяти лет лишения свободы", — добавили в Генпрокуратуре ДНР.
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