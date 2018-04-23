Подростки под Владимиром до смерти избили 42-летнюю женщину 

Во Владимирской области по подозрению в убийстве бездомной женщины заключены под стражу четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кольчугинского городского суда.
Инцидент произошел 6 апреля женщины в городе Кольчугино. По предварительной версии, четверо подростков в состоянии опьянения избили 42-летнюю женщину. Позже она скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшиее по неосторожности смерть потерпевшего».
Похожий случай произошел в конце марта в Ярославской области. Учащийся одного из колледжей до смерти избил на улице 44-летнего мужчину.
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