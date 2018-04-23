В Кабардино-Балкарии физрука будут судить за секс со школьниками

Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры одной из школ, которого обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними учениками, сообщает региональное СУСК

По версии следствия, 48-летний мужчина, работая преподавателем физкультуры в одной из школ города Нарткала Урванского района, с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года в подвале учебного заведения неоднократно вступал в половые сношения с юношами — учащимися школы.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 134 УК РФ ("Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), ему грозит до шести лет лишения свободы.