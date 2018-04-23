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Житель Заволжья лишился жизни из-за ревности
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Житель Заволжья лишился жизни из-за ревности 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Женщину, подозреваемую в убийстве возлюбленного, задержали в городе Заволжье Нижегородской области. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета по региону.
По версии следствия, вечером 22 апреля в комнате одного из общежитий Заволжья между 41-летней женщиной и ее знакомым произошла ссора — сосед по общежитию приревновал подозреваемую к своему родственнику. В ходе перебранки женщина ударила обидчика ножом, от полученного ранения 37-летний мужчина скончался.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемая созналась в содеянном. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Напомним, в Тонкинском районе ссора мужа и жены закончилась убийством.
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