В Петербурге возбудили дело о злоупотреблении в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 23 апреля. / ТАСС /. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в Александровской больнице. Как сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах, задержан заместитель главврача медучреждения.

"Возбуждено дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Задержан замглавврача", — сказал собеседник агентства.

В Александровской больнице ТАСС пока отказались комментировать факт задержания и возбуждение дела.

По данным региональных СМИ, задержанию замглавврача предшествовали обыски в отделении неврологии и реанимации, а также в бухгалтерии Александровской больницы, поводом для возбуждения дела якобы стали документы о несуществующих госпитализациях пациентов в определенные отделения, тем самым увеличивался объем выполненных медицинских услуг.

Александровская больница находится в Невском районе Петербурга на проспекте Солидарности. На ее базе функционируют 24 клинических отделения. По официальным данным самого медучреждения, в больнице работают почти 500 врачей.