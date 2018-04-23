Белорусский вор украл деньги и накормил детей мороженным

В белорусской деревне поймали вора, который украл небольшую наличную сумму. Оказалось, что на полученные деньги преступник накупил местным детям мороженного, сообщает «360» со ссылкой на Минский облисполком.

По информации правоохранителей, местный житель приехал на автомобиле к своему участку, зашёл в дом, оставив машину открытой. При возвращении из дома он не нашёл 200 белорусских рублей (около 6 тысяч российских рублей).

Владелец автомобиля сразу позвонил в милицию. Преступника нашли сразу — оказалось, что вор уже раздавал соседним детям мороженное.

Заглавное фото: Pixel.la Free Stock Photos