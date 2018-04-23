Раненный во время стрельбы в Мособлсуде участник «банды ГТА» признан вменяемым

Получивший ранение головы во время стрельбы в Мособлсуде участник «банды ГТА» Хазратхон Додохонов не страдает психическим заболеванием и может участвовать в судебном процессе. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

«На заседании 23 апреля были оглашены результаты судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой экспертная комиссия пришла к выводу, что Х. Додохонов каким-либо психическим заболеванием не страдает и может принимать участие в судебных заседаниях», — сказала она, добавив, что следующее заседание состоится 25 апреля.

Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, В здании Мособлсуда 1 августа пятеро подсудимых по делу «банды ГТА» напали на конвой. В результате трое из них погибли, двое были ранены. Впоследствии один из раненых скончался в больнице. Оставшиеся четверо подсудимых — Зафарджон Гулямов Умар Хасанов — в нападении участия не принимали и находились в соседнем помещении. Судьей была назначена дополнительная экспертиза в отношении Х. Додохонова, получившего ранение головы во время стрельбы в Мособлсуде.

По факту перестрелки в суде Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ («Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи»). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в Главное следственное управление СК России

Сообщения о том, что в Московской области орудует группировка, убивающая водителей на ночных трассах, появились в августе 2014 г. Бандитов в СМИ прозвали «бандой ГТА» по аналогии с известной компьютерной игрой. Серию убийств зафиксировали на трассе М4 «Дон». Злоумышленники останавливали одинокие машины с помощью шипов, после чего водителей и пассажиров расстреливали.

За период существования банды ее участники совершили на территории Москвы , а также Московской и Калужской областей не менее 16 нападений, в ходе которых были убиты 17 человек и двое ранены. Были преступления и без жертв, когда обвиняемые, угрожая оружием, избивали и грабили потерпевших.