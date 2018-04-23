Убийца волгоградского разведчика Марик Нарцев получил 14 лет строгого режима

Сегодня, 23 апреля, в Дзержинском районном суде Волгограда прошло заседание по уголовному делу в отношении Марика Нарцева. Инициатору и главному исполнителю спланированного убийства предъявили обвинение еще по четырем статьям: незаконное хранение оружия, побег из-под стражи, кража, а также завладение автомобилем без цели хищения.

Убитый разведчик мечтал о семье и собственном доме

Подчеркнув, что Нарцев в ходе расследования пошел на сотрудничество со следствием, прокурор просила назначить ему 15 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на более мягком приговоре, ссылась на то, что у подсудимого на иждивении двое малолетних детей, один из которых инвалид. С вопросом о справедливости 15-летнего срока судья обратился к родителям убитого Владимира Колесникова.

— Ну как я могу судить? — сквозь слёзы спросила в ответ мать разведчика. — Наверное, справедливо. Мы с мужем потеряли сына — для нас это большое горе. Никто не давал права лишать его жизни. Он очень хотел семью, детей, построить дом. Он нес службу, отдавая долг Родине. Мой сын был порядочным, добрым и бесконфликтным человеком. Наоборот, он старался всех мирить. Его вины в том, что он познакомился с той девушкой нет. Отец Владимира Колесникова воздержался от ответа.

Владимира Колесникова похоронили в хуторе Степном Городищенского района

Выслушав родителей своей жертвы, Нарцев принес им извинения. При этом убийца молодого разведчика старался не встречаться с ними глазами.

— Я очень сожалею о случившемся, — сказал Нарцев. — Хочу попросить прощения у родителей. Я не знаю, что мною двигало. Будто это было помутнение сознания. Я раскаиваюсь. Почти то же самое Марик Нарцев повторил и в своем последнем слове:

— Я еще раз прошу прощения у родителей. Мне никто не давал права лишать человека жизни, но я это сделал. Я этого не хотел. Это дейтсвительно было помутнение сознания. Я прошу суд учесть все смягчающие обстоятельства. У меня всё.

Военнослужащий-контрактник 22-летний Владимир Колесников пропал 18 мая прошлого года, когда возвращался домой с полигона Прудбой на своей машине ВАЗ-2107. По пути решил заехать к своей подруге в Дзержинский район. Молодой человек позвонил матери и сказал, что скоро будет, но до поселка Степного в Городищенском районе так и не доехал. Через несколько дней тело разведчика было найдено в лесополосе.

За два месяца до преступления девушка Марика Нарцева ушла к убитому разведчикому. Оскорбленный ревнивец решил наказать своего соперника. Вместе с двумя приятелями Нарцев подкараулил Владимира Колесникова на улице. Контрактника стали жестоко избивать, и один из ударов кирпичом оказался смертельным.

Убив военного, налетчики вывезли его труп в Городищенский район, сняли с него обмундирование и закопали недалеко от дороги. А дальше началось нечто странное.

По озвученной следствием версии, Марик Нарцев взял телефон Владимира и начал писать с него многочисленные СМС. Писал родителям убитого парня. Написал и Валерии — девушке, из-за которой произошел конфликт, попросив ее спуститься к своему подъезду. На свидание убийца явился в форме, снятой с погибшего, а чтобы скрыть лицо, надел противогаз. Как только девушка подошла, он накинулся на нее с кулаками и попытался выдать себя за Колесникова, после чего скрылся. Блеф убийцы удался, и побитая девушка начала тут же звонить ему и жаловаться на экс-ухажера, который уже был мертв. Переодевшись, Нарцев примчался утешить подругу.

Марик Нарцев расправился в контрактником из-за ревности

Задержали подозреваемых в убийстве — самого Марика Нарцева и двух его приятелей 20-летнего Алексея и 16-летнего Даниила — вечером 23 мая. После задержания подозреваемые показали место, где закопали тело убитого. А для проведения следственных действий на следующий день, 24 мая, их доставили в квартиру на улице Полесской в Дзержинском районе. Именно там после совершения убийства Марик Нарцев спрятал вещи — свои и Владимира Колесникова. Оттуда во время следственного эксперимента ему удалось бежать.

По данным источника V1.ru, как только полицейские, следователь и понятые вошли в квартиру, начала лаять и рычать собака — стаффордширский терьер. Чтобы утихомирить бойцовского пса, Нарцев предложил закрыть собаку и попросил, чтобы ему сняли наручники. Его отстегнули, причем подозреваемые, оперативники и следователь находились в дальней из четырех комнат квартиры. Нарцев взял собаку и вышел, сказав, что закроет ее в туалете. Однако обратно он не вернулся.

Когда полицейские спохватились, Нарцева уже не было в квартире — он вышел через входную дверь. А так как квартира находится на первом этаже, ему быстро и беспрепятственно удалось выбежать из подъезда и скрыться.

Заседание по делу Нарцева откладывалось четыре раза

Только вечером 25 мая полиция Волгоградской области сообщила о побеге главного подозреваемого в убийстве контрактника. Не нашли его и ко дню похорон, которые прошли 26 мая в поселке Степном Городищенского района.

Задержали 27-летнего Марика Нарцева только 29 мая. Найти обвиняемого удалось в Краснооктябрьском районе Волгограда. Оказать сопротивления во время операции, которую провели сотрудники угро отдела полиции №3 совместно с сыщиками угро регионального Главка МВД при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения «Гром», Нарцев не успел и 30 мая он был взят под стражу.

Мать убитого Владимира Колесникова была убеждена в том, что девушка, из-за которой было совершено преступление, была к нему причастна.

Мать убитого контрактника_2018-04-23 25 января в Волгограде стало известно о том, что Дзержинский районный суд готовится рассмотреть уголовное дело в отношении Нарцева. В тот день обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Волгоградской области.

6 февраля суд Дзержинского района назначил первое заседание по уголовному делу, которое должно было состояться 16-го числа того же месяца. Четыре раза по различным причинам судебное заседание переносилось. Сегодня, 23 апреля, — спустя 11 месяцев со дня убийства Владимира Колесникова Нарцеву вынесли приговор.