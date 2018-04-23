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За связь с учениками физруку школы в КБР грозит 6 лет колонии
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За связь с учениками физруку школы в КБР грозит 6 лет колонии 

Вести.Ru 1 час назад
В Кабардино-Балкарии учителя физкультуры одной из школ обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними учениками, расследование уголовного дела завершено.
По версии следствия, 48-летний физрук с апреля 2013 года по сентябрь 2015-го неоднократно вступал в половые отношения с учениками в подвале школы.
Мужчине предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье о мужеложстве с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Свою вину мужчина полностью признал, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
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