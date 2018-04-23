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Выброшенного в мусоропровод волгоградской высотки младенца задушили
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Выброшенного в мусоропровод волгоградской высотки младенца задушили 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Волгоградские следователи установили причину смерти новорожденной девочки, которую сегодня утром нашла уборщица в мусоропроводе высотки на проспекте Сталинграда.
— Возбуждено уголовное дало по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», — пояснили РИА34 в региональном СКР. — По предварительной информации, смерть малышки наступила в результате удушения.
Сейчас следователи совместно с полицейскими проводят поквартирные обходы. Устанавливается личность матери-убийцы.
Если вам что-либо известно о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место жительства, сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода, просьба сообщить это в следственные органы.
Контактные телефоны: +7-937-567-45-22 или «02». Анонимность гарантируется.
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