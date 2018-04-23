Выброшенного в мусоропровод волгоградской высотки младенца задушили 

Волгоградские следователи установили причину смерти новорожденной девочки, которую сегодня утром нашла уборщица в мусоропроводе высотки на проспекте Сталинграда.
— Возбуждено уголовное дало по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», — пояснили РИА34 в региональном СКР. — По предварительной информации, смерть малышки наступила в результате удушения.
Сейчас следователи совместно с полицейскими проводят поквартирные обходы. Устанавливается личность матери-убийцы.
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