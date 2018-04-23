Инспекторы ДПС поймали серийных квартирных воров 

Трое мужчин были задержаны на посту ДПС в станице Елизаветинской в Краснодаре. Их разыскивали по подозрению в серийных квартирных кражах. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
При въезде в Краснодар разыскиваемый автомобиль заблокировали, а злоумышленников в возрасте от 28 до 44 лет схватили. Злоумышленники не успели оказать сопротивление и были доставлены в отдел.
С октября 2017 года в полицию региона обращались местные жители с жалобой на квартирные кражи. Преступники действовали умело: проникали внутрь через окна или подбирали ключи к замкам. Целью воров были деньги, ювелирные украшения, ценные вещи. В одной из квартир мужчинам удалось украсть имущество на сумму около миллиона рублей.
В апреле поступил звонок из Новороссийска о квартирной краже, похожей на краснодарские. Завели несколько уголовных дел. Общий ущерб от краж составил больше двух миллионов рублей.
Оперативники смогли установить личность подозреваемых, авто, на котором они ездили и предполагаемый маршрут. Двое из них уже были судимы за имущественные преступления и находились в розыске. Во время преследование они совершили массовое ДТП и смогли отбиться от сотрудников полиции. Поэтому было решено провести спецоперацию при силовой поддержке Росгвардии.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Ведется следствие.
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