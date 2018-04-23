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Суд продлил арест экс-ректора КХТИ до 27 июля
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Суд продлил арест экс-ректора КХТИ до 27 июля 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Вахитовский районный суд Казани принял решение о продлении срока ареста бывшему ректору КХТИ Герману Дьяконову. В СИЗО он пробудет, по меньшей мере, до 27 июля. Напомним, Герман Дьяконов — фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что денежные средства при участии бывшего ректора незаконно присваивались в ходе организации научно-практических конференций в вузе. Сам Герман Дьяконов не признает вину. Также суд вынес решение о продлении ареста другим фигурантам дела — сотрудникам вуза Игорю Дубовику и Александру Кочневу. Они находятся под домашним арестом.
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