Грабитель из Туапсе проглотил при задержании украденное кольцо

В отдел полиции позвонил местный житель и сообщил, что вечером на него в лесу напал неизвестный мужчина и украл золотую цепь с кулоном и кольцо, после чего скрылся. Сумма общего ущерба, по его словам, составила более 60 тысяч рублей.

По составленной ориентировке личность и местонахождение грабителя быстро установили. Вскоре ранее судимый 33-летний местный житель был задержан на улице Туапсе . Увидев полицейских, он стал избавляться от похищенного имущества и проглотил золотое кольцо. Оставшиеся украшения были найдены стражами порядка во время личного досмотра. Похищенное вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.