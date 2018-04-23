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Грабитель из Туапсе проглотил при задержании украденное кольцо
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Грабитель из Туапсе проглотил при задержании украденное кольцо 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейским удалось задержать злоумышленника по горячим следам.
В отдел полиции позвонил местный житель и сообщил, что вечером на него в лесу напал неизвестный мужчина и украл золотую цепь с кулоном и кольцо, после чего скрылся. Сумма общего ущерба, по его словам, составила более 60 тысяч рублей.
По составленной ориентировке личность и местонахождение грабителя быстро установили. Вскоре ранее судимый 33-летний местный житель был задержан на улице Туапсе. Увидев полицейских, он стал избавляться от похищенного имущества и проглотил золотое кольцо. Оставшиеся украшения были найдены стражами порядка во время личного досмотра. Похищенное вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.
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