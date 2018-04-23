Обвиняемые в гибели 84 десантников в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет 

Арслан Таушев и Расул Кошманбетов в 2000 году в составе вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на подразделение 76-ой Псковской дивизии ВДВ в Шатойском районе. В результате погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены. Уголовное дело в отношении Таушева и Кошманбетова направлено в суд. Ранее одиннадцать участников военного столкновения были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».