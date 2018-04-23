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Бывшего министра обороны Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы
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Бывшего министра обороны Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 23 апр — РИА Новости. Бывший министр обороны Грузии, экс-глава департамента по исполнению наказаний Бачо Ахалая приговорен к девяти годам заключения по делу о пытках и смерти в тюрьме полковника грузинской армии Серго Тетрадзе.
Дело против Ахалаи рассматривалось четыре года.
"Бывший министр обороны приговорен к девяти годам заключения по делу Серго Тетрадзе. Суд счел его полностью виновным", — заявили журналистам прокурор по делу Майя Джваршеишвили.
По ее словам, суд признал бывшего министра виновным в организации насильственных действий сексуального характера, нечеловеческом обращении и превышении должностных полномочий.
По версии прокуратуры, Ахалая, экс-глава департамента военной полиции Мегис Кардава и директор Глданской тюрьмы Александр Мухадзе в течение четырех-пяти часов непрерывно избивали офицеров Давида Лондаридзе и Серго Тетрадзе, а также еще двух граждан, требуя от них признать вину в шпионаже. В результате Тетрадзе стало плохо, и он скончался.
Ахалая на данный момент находится в тюремном заключении, он был задержан через месяц после парламентских выборов в октябре 2012 года, в результате которых к власти пришла коалиция «Грузинская мечта». В разное время Ахалая были предъявлены обвинения по ряду уголовных дел.
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