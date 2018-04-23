Бывшего министра обороны Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы

ТБИЛИСИ , 23 апр — РИА Новости . Бывший министр обороны Грузии , экс-глава департамента по исполнению наказаний Бачо Ахалая приговорен к девяти годам заключения по делу о пытках и смерти в тюрьме полковника грузинской армии Серго Тетрадзе.

Дело против Ахалаи рассматривалось четыре года.

"Бывший министр обороны приговорен к девяти годам заключения по делу Серго Тетрадзе. Суд счел его полностью виновным", — заявили журналистам прокурор по делу Майя Джваршеишвили.

По ее словам, суд признал бывшего министра виновным в организации насильственных действий сексуального характера, нечеловеческом обращении и превышении должностных полномочий.

По версии прокуратуры, Ахалая, экс-глава департамента военной полиции Мегис Кардава и директор Глданской тюрьмы Александр Мухадзе в течение четырех-пяти часов непрерывно избивали офицеров Давида Лондаридзе и Серго Тетрадзе, а также еще двух граждан, требуя от них признать вину в шпионаже. В результате Тетрадзе стало плохо, и он скончался.

Ахалая на данный момент находится в тюремном заключении, он был задержан через месяц после парламентских выборов в октябре 2012 года, в результате которых к власти пришла коалиция «Грузинская мечта». В разное время Ахалая были предъявлены обвинения по ряду уголовных дел.