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СКР Мурманской области передали дело на врио директора МУП «Расчётно-информационный центр»
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СКР Мурманской области передали дело на врио директора МУП «Расчётно-информационный центр» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Следственный отдел по городу Кандалакша СКР по Мурманской области в связи с особой сложностью в расследовании принял к производству уголовное дело от МВД в отношении врио директора МУП «Расчетно-информационный центр» г. Ковдора в совершении преступлений по статье ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершённое с использованием своего служебного положения). Об этом сообщается на сайте следкома по региону.
По версии следствия, в 2016 и 2017 годах руководительница, используя служебное положение, похитила денежные средства посредством заключения со своими знакомыми фиктивных договоров на оказание предприятию разного рода услуг, которые в действительности не оказывались. Таким образом, она нанесла ущерб бюджетному учреждению на сумму более 180 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательств, назначены судебно-бухгалтерские экспертизы для установления ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.
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