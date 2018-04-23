СКР Мурманской области передали дело на врио директора МУП «Расчётно-информационный центр»

По версии следствия, в 2016 и 2017 годах руководительница, используя служебное положение, похитила денежные средства посредством заключения со своими знакомыми фиктивных договоров на оказание предприятию разного рода услуг, которые в действительности не оказывались. Таким образом, она нанесла ущерб бюджетному учреждению на сумму более 180 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательств, назначены судебно-бухгалтерские экспертизы для установления ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.