Жительница Липецка при помощи куклы выманила деньги у костромички 

В Кострому этапировали 28-летнюю мошенницу из Липецка, которая обманула костромичку и выманила у нее деньги за несуществующий товар, сообщает управление МВД по Костромской области.
Она разместила в интернете объявление о продаже коллекционной куклы. Костромичка решила купить игрушку и перечислила предоплату — 4 тысячи 500 рублей. Неладное она заподозрила, когда продавец перестала выходить на связь. Пришлось обращаться в полицию.
Когда мошенницу этапировали в Кострому, она во всем призналась. В отношении нее возбудили уголовное дело.