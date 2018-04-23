Жительница Липецка при помощи куклы выманила деньги у костромички

Она разместила в интернете объявление о продаже коллекционной куклы. Костромичка решила купить игрушку и перечислила предоплату — 4 тысячи 500 рублей. Неладное она заподозрила, когда продавец перестала выходить на связь. Пришлось обращаться в полицию.

Когда мошенницу этапировали в Кострому, она во всем призналась. В отношении нее возбудили уголовное дело.