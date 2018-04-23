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Жительница Липецка при помощи куклы выманила деньги у костромички
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Жительница Липецка при помощи куклы выманила деньги у костромички 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Кострому этапировали 28-летнюю мошенницу из Липецка, которая обманула костромичку и выманила у нее деньги за несуществующий товар, сообщает управление МВД по Костромской области.
Она разместила в интернете объявление о продаже коллекционной куклы. Костромичка решила купить игрушку и перечислила предоплату — 4 тысячи 500 рублей. Неладное она заподозрила, когда продавец перестала выходить на связь. Пришлось обращаться в полицию.
Когда мошенницу этапировали в Кострому, она во всем призналась. В отношении нее возбудили уголовное дело.
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