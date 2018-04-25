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В Дании огласят приговор обвиняемому в убийстве владельцу подлодки
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В Дании огласят приговор обвиняемому в убийстве владельцу подлодки 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Newsru.com
СТОКГОЛЬМ, 25 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Приговор суда Копенгагена по громкому делу известного датского изобретателя Петера Мадсена, обвиняемого в убийстве шведской журналистки Ким Валль, ожидается в среду.
"Я очень сожалею о том, что произошло", — сказал обвиняемый в предпоследний день суда, прошедшего в понедельник.
Прокуратура настаивает на пожизненном заключении Мадсена. Адвокат обвиняемого Бетина Хальд Энгмарк во время своего выступления несколько раз обратила внимание на то, что суду необходимо быть объективным и исходить в своем решении из предъявленных доказательств и из того, что прокуратуре не удалось доказать вину ее клиента в убийстве журналистки.
Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене и исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября и затем в ноябре полиция Копенгагена сообщила об обнаружении других частей тела.
Мадсена официально обвинили в убийстве шведской журналистки в январе этого года. Следствие считает, что он задушил жертву или перерезал ей горло. Сам изобретатель не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Однако, почему он это сделал, суду выяснить так и не удалось. Не мог Мадсен пояснить, почему на половых органах погибшей были найдены следы от уколов острым предметом. Во время суда также стало известно, что каких-либо следов ДНК Мадсена на теле Валль не обнаружено, как и не нашли следователи и следов ДНК Валль на теле изобретателя. Судебно-психиатрическое обследование обвиняемого не нашло серьезных расстройств в психике, однако констатировало, что у Мадсена наблюдаются серьезные сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.
Слушания в суде так и не дали ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти журналистки. Трудности в определении этих причин объясняются тем, что ее части тела слишком долго пролежали в воде.
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