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СМИ: Убийце шведской журналистки грозит пожизненный срок
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СМИ: Убийце шведской журналистки грозит пожизненный срок 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Newsru.com
Обвиняемому в убийстве шведской журналистки Петеру Мадсену грозит пожизненный срок. На таком наказании настаивает прокуратура.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. Напомним, по данным следствия, изобретатель подлодки «Наутилус» изнасиловал и убил Ким Валль, когда та делала репортаж про субмарину.
Мадсен не раз менял свои показания. Сначала он утверждал, что журналистка погибла в результате несчастного случая. Впоследствии обвиняемый признался, что планировал убийство Валль заранее.
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