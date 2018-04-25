Датского изобретателя приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль

Мадсен обвинялся в изнасиловании, убийстве и нарушении норм морского права. Его адвокат заявила, что прокурорам не удалось доказать вину изобретателя в убийстве журналистки.

10 августа 2017 года Валль отправилась на борт подлодки Nautilus, которую Мадсен построил самостоятельно, для написания материала. После этого девушка пропала, об этом в полицию сообщил ее молодой человек. При этом сам Мадсен, которого спасли с подлодки и задержали, утверждал, что высадил девушку на одном из островов. Позднее полицейские нашли расчлененное тело девушки.

Ранее прокурор заявил, что убийство журналистки Ким Валль было спланировано заранее.