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Датского изобретателя приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль
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Датского изобретателя приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Reuters
Датский изобретатель Петер Мадсен был приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, сообщает портал Nyheter 24.
Мадсен обвинялся в изнасиловании, убийстве и нарушении норм морского права. Его адвокат заявила, что прокурорам не удалось доказать вину изобретателя в убийстве журналистки.
10 августа 2017 года Валль отправилась на борт подлодки Nautilus, которую Мадсен построил самостоятельно, для написания материала. После этого девушка пропала, об этом в полицию сообщил ее молодой человек. При этом сам Мадсен, которого спасли с подлодки и задержали, утверждал, что высадил девушку на одном из островов. Позднее полицейские нашли расчлененное тело девушки.
Ранее прокурор заявил, что убийство журналистки Ким Валль было спланировано заранее.
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