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Экс-начальника тыла полиции в Орске осудят за взятку и мошенничество
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Экс-начальника тыла полиции в Орске осудят за взятку и мошенничество 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Следственные органы Следственного комитета РФ по Оренбургской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника тыла МУ МВД России «Орское». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Экс-начальник тыла полиции обвиняется в совершении преступления по статьям «получение взятки совершенное с вымогательством» и «мошенничество, то есть хищение чужого имущества в крупном размере».
По данным следствия, 34-летний обвиняемый, являясь начальником тыла, использовал свои служебные полномочия по приему работы и подписанию актов выполненных работ «вопреки интересам службы». Так, в период до 12 июня 2017 года он незаконно вымогал у директора коммерческого предприятия взятку в сумме 60 тысяч рублей за принятие выполненных работ по госконтракту по ремонту помещения одного из подразделений органов внутренних дел.
«Вечером 12 июня 2017 года в городе Орске коммерсант передал начальнику тыла МУ МВД России «Орское» в качестве взятки денежные средства в сумме 60 тысяч рублей, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по городу Орску Оренбургской области», — говорится в сообщении следственного комитета.
Кроме того, экс-начальник тыла полиции использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы «из корыстных побуждений». В этот же период до июня 2017 года, обвиняемый, зная, что на зданиях органов внутренних дел в Орске стоят вышки связи операторов, обманным путем добился поступления денежных средств на расчетный счет своих близких родственников. Сумма свыше 700 тысяч была перечислена руководством двух сотовых операторов якобы за аренду площадей.
Обвиняемый свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признал.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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